Noor Carlsen wint voor zesde keer wereldtitel snelschaken

DOHA (ANP/RTR) - Magnus Carlsen heeft zondag zijn zesde wereldtitel snelschaken gewonnen. De 35-jarige Noor deed dat in Doha in Qatar.

Carlsen eindigde het toernooi met 10,5 van de maximaal te behalen 13 punten. De Rus Vladislav Artemiev werd tweede op een punt achterstand.

Carlsen, die nu totaal op negentien wereldtitels staat, speelde zaterdag remise tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave en verloor vervolgens van Artemiev. Toen hij het terrein verliet, duwde hij een camera weg.

"Als ik er nu op terugkijk, ben ik blij dat ik het toch nog heb kunnen omdraaien," zei Carlsen zondag. "Die twee partijen waren zo anders dan alles wat ik verder in het toernooi heb gedaan. Ze stonden zo los van de realiteit dat het ronduit gênant was."