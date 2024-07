Trump en Netanyahu ontmoeten elkaar vrijdag

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft vrijdag een ontmoeting met de premier van Israël, Benjamin Netanyahu. Dat bevestigde Trump op zijn sociale medium TruthSocial, nadat dagen was gespeculeerd over een bezoek van Netanyahu aan Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida.

"Ik kijk ernaar uit om Bibi Netanyahu vrijdag te zien. En nog meer om vrede in het Midden-Oosten te bereiken", aldus Trump in zijn bericht. De ontmoeting wordt hun eerste sinds het einde van Trumps presidentschap, waarin de twee nauwe banden opbouwden. Ze raakten gebrouilleerd toen Netanyahu president Joe Biden feliciteerde met diens verkiezingsoverwinning in 2020. Trump erkent de verkiezingsuitslag niet.

Netanyahu had volgens Politico persoonlijk gevraagd om de afspraak met Trump. De band tussen de Israëlische premier en de huidige president Joe Biden is momenteel gespannen. Woensdag spreekt Netanyahu het Amerikaanse Congres toe in de hoop steun te krijgen voor zijn militaire operaties in de Palestijnse gebieden. Hij ontmoet deze week ook Biden en de gedoodverfde Democratische presidentskandidaat Kamala Harris.