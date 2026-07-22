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Trump dreigt met bombardementen als Iran schepen aanvalt

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 15:52
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran te bombarderen voor elke Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Of die aanvallen nu "met een raket, drone of ander wapen" zijn. Dat schrijft hij op zijn Truth Social.
Het opzettelijk aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad.
Trump staat onder veel druk om de belangrijke Straat van Hormuz weer volledig te openen. Het geweld tussen Iran en de VS is weer opgelaaid na mislukte onderhandelingen over een definitief akkoord.
De Amerikaanse president dreigt de afgelopen dagen vaker. Zo zei hij deze week snel met aanvallen te komen op Kolang Kouh, in het Engels Pickaxe Mountain genoemd. Dat is volgens de VS een geheime nucleaire faciliteit onder een berg in Iran.
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