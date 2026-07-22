Wall Street begint gemengd, olieprijs verder omhoog

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag gemengd begonnen. Beleggers deden het rustig aan na het sterke herstel in de chipsector een dag eerder. De afgelopen tijd stonden de tech- en chipbedrijven flink onder druk door zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Op de beursvloeren wordt dan ook met spanning uitgekeken naar de resultaten van Google-eigenaar Alphabet, IBM, Tesla en Texas Instruments, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen.

Beleggers zijn benieuwd of de resultaten van deze techbedrijven de zorgen over de hoge koerswaarderingen in de sector kunnen wegnemen of juist verder aanjagen. Daarnaast werd de stemming gedrukt door een sterke stijging van de olieprijzen door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 52.310 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7598 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 25.721 punten.