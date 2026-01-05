ECONOMIE
Trump dreigt met militaire actie tegen Colombia

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 2:53
anp050126003 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gedreigd met militaire actie in Colombia, het buurland van Venezuela. Aan boord van de Air Force One zei Trump tegen verslaggevers dat hij wel "oren heeft" naar een operatie in Colombia.
"Colombia is er slecht aan toe en het land wordt gerund door een man die er slecht aan toe is", zei Trump, mogelijk doelend op de Colombiaanse president Gustavo ​Petro. "Deze man maakt graag cocaïne en verkoopt deze aan de Verenigde Staten, maar hij zal dat niet lang meer doen", vervolgde Trump. De linkse president Petro is een fel criticus van Trump.
Bij Amerikaanse aanvallen afgelopen weekend werd de Venezolaanse president Nicolás Maduro opgepakt en uit het land ontvoerd. Petro zei daarop dat Colombia "diep bezorgd" is en stuurde extra militairen naar het grensgebied met Venezuela.
