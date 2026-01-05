ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Plan: extra vrije dag voor overbelaste mantelzorgers

gezondheid
door Ans Vink
maandag, 05 januari 2026 om 5:45
ANP-541575001
Pensioenuitvoerder PGGM wil mantelzorgers op het werk niet langer laten aanmodderen in stilte, maar maakt hen speerpunt van de nieuwe cao. Medewerkers kunnen straks verlofdagen doneren aan collega’s met zware zorgtaken; PGGM verdubbelt die geschonken uren, zodat een gedoneerde dag in feite twee dagen extra lucht oplevert voor de mantelzorger.
Dat is geen luxe. Volgens het CBS was in 2023 zo’n 13 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder mantelzorger, goed voor 1,9 miljoen mensen die gemiddeld 13 uur per week onbetaald zorgen voor een naaste. Een op de vier werknemers combineert al betaald werk met mantelzorg, en een deel daarvan raakt (bijna) overbelast. Terwijl de overheid inzet op meer informele zorg, loopt de steun op de werkvloer vaak achter.longreads.cbs+1​
Formeel zijn er al verlofregelingen. Werknemers hebben recht op kortdurend en langdurend zorgverlof, al is dat meestal slechts gedeeltelijk betaald en voor veel mensen financieel onaantrekkelijk. Juist daarom is het opvallend dat een grote speler als PGGM nu verder gaat dan de wettelijke minimumnorm en verlofdonatie met een verdubbeling koppelt aan een expliciet beleid voor “duurzame inzetbaarheid”.pggm+3​
Als dit model navolging krijgt bij andere werkgevers, kan mantelzorg eindelijk worden gezien als volwaardig onderdeel van het arbeidsleven, in plaats van een privéprobleem dat je er zelf maar bij moet doen.

Lees ook

Dreigende burn-out: groot deel werkende mantelzorgers in de knelDreigende burn-out: groot deel werkende mantelzorgers in de knel
De signalen van compassiemoeheid en wat je eraan kunt doenDe signalen van compassiemoeheid en wat je eraan kunt doen
Mantelzorger is urenlang bezig met formulieren en andere verplichtingen: "Deze gekmakende bureaucratie moet stoppen"Mantelzorger is urenlang bezig met formulieren en andere verplichtingen: "Deze gekmakende bureaucratie moet stoppen"
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-507898829

Tatoeages hebben invloed op je immuunsysteem en dat begint de wetenschap nu pas te begrijpen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

ANP-49906129

Waarom Daan Rot weer Daan de Launay heet

download

Trumps oorlog om Venezolaanse olie: wat staat Europa te wachten?

ANP-459243044

Waarom in januari de meeste mensen uit elkaar gaan

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Loading