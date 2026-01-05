Plan: extra vrije dag voor overbelaste mantelzorgers

Pensioenuitvoerder PGGM wil mantelzorgers op het werk niet langer laten aanmodderen in stilte, maar maakt hen speerpunt van de nieuwe cao. Medewerkers kunnen straks verlofdagen doneren aan collega’s met zware zorgtaken; PGGM verdubbelt die geschonken uren, zodat een gedoneerde dag in feite twee dagen extra lucht oplevert voor de mantelzorger.

Dat is geen luxe. Volgens het CBS was in 2023 zo’n 13 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder mantelzorger, goed voor 1,9 miljoen mensen die gemiddeld 13 uur per week onbetaald zorgen voor een naaste. Een op de vier werknemers combineert al betaald werk met mantelzorg, en een deel daarvan raakt (bijna) overbelast. Terwijl de overheid inzet op meer informele zorg, loopt de steun op de werkvloer vaak achter.longreads.cbs+1​

Formeel zijn er al verlofregelingen. Werknemers hebben recht op kortdurend en langdurend zorgverlof, al is dat meestal slechts gedeeltelijk betaald en voor veel mensen financieel onaantrekkelijk. Juist daarom is het opvallend dat een grote speler als PGGM nu verder gaat dan de wettelijke minimumnorm en verlofdonatie met een verdubbeling koppelt aan een expliciet beleid voor “duurzame inzetbaarheid”.pggm+3​

Als dit model navolging krijgt bij andere werkgevers, kan mantelzorg eindelijk worden gezien als volwaardig onderdeel van het arbeidsleven, in plaats van een privéprobleem dat je er zelf maar bij moet doen.