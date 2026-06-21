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Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran om optreden Hezbollah

Samenleving
door Redactie
zondag, 21 juni 2026 om 15:57
bijgewerkt om zondag, 21 juni 2026 om 16:14
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De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran, als het Libanese Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. Iran heeft eerder juist geëist dat Israël stopt met het aanvallen van Libanon.
"Iran moet onmiddellijk een einde maken aan het onruststoken door zijn rijkelijk betaalde MARIONETTEN in Libanon", schrijft Trump op Truth Social. "Als ze dat niet doen, zullen we Iran opnieuw keihard aanpakken, net zoals we vorige week hebben gedaan, maar dan nog harder!!!"
Hezbollah is een bondgenoot van Iran. Die sjiitische beweging sloot afgelopen vrijdag een bestand met Israël, maar beide partijen beschuldigen elkaar van schendingen. Iran en de VS hebben in hun eigen deal ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd, maar daarmee kwam geen einde aan het Israëlische offensief in Zuid-Libanon.
Trump toonde zich eerder nog ontevreden over het Israëlische optreden in Libanon. Hij bekritiseerde Israël omdat er te veel burgers omkomen bij de vele luchtaanvallen.
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