Trump dreigt met noodtoestand als hoofdstad niet meewerkt met ICE

door anp
maandag, 15 september 2025 om 7:54
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt dat hij een nationale noodtoestand kan uitroepen als Washington D.C. niet meewerkt met het verwijderen van "gevaarlijke" ongedocumenteerde migranten. Hij schrijft op zijn platform Truth Social dat burgemeester Muriel Bowser heeft laten weten dat de hoofdstedelijke politie daarin niet langer wil samenwerken met immigratiedienst ICE.
Trump noemt dat onacceptabel en claimt dat de criminaliteit in de stad dan fors zal toenemen. Hij schrijft desnoods te zullen overgaan tot het "uitroepen van een landelijke noodtoestand en federalisering", zonder verder in detail te treden over die mogelijke maatregelen. Trump heeft in de hoofdstad al troepen van de Nationale Garde de straat op gestuurd.
Volgens de president was Washington "een complete criminele puinhoop" tot hij ingreep. De burgemeester stelde vorige maand dat het aantal geweldsmisdrijven juist fors was gedaald. Dat leidde tot discussie over de criminaliteitscijfers in de stad.
