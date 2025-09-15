Australische bank krijgt recordboete om wangedrag

MELBOURNE (ANP/AFP) - De grote Australische bank ANZ heeft een recordboete gekregen van 240 miljoen Australische dollar (ruim 136 miljoen euro) wegens "wijdverbreid wangedrag". Dat heeft de financiële toezichthouder van het land maandag bekendgemaakt. Het is de hoogste boete die toezichthouder ASIC ooit heeft opgelegd aan een organisatie.

ANZ heeft de boete onder meer gekregen voor "onbehoorlijk handelen" bij het beheren van een obligatiedeal ter waarde van miljarden dollars voor de Australische overheid. Ook werd de bank bestraft voor het niet reageren op honderden meldingen van klanten in nood, het doen van valse of misleidende uitspraken over spaarrentes en het niet terugbetalen van kosten die in rekening waren gebracht aan overleden klanten.

"Keer op keer heeft ANZ het vertrouwen van Australiërs beschaamd", aldus ASIC-voorzitter Joe Longo. ANZ heeft zich neergelegd bij de boete en erkent dat de bank fouten heeft gemaakt.