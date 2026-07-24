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Trump dwingt correctie van 'foute geschiedenis' in Smithsonian af

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 21:48
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zet een streep door wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute, een vooraanstaand museum- en onderzoekscomplex. In een persbericht meldt het Witte Huis dat het Smithsonian er volgens Trump "in faalt de Amerikaanse geschiedenis op serieuze wijze en met waarachtigheid en trots te vertellen".
Het decreet draagt meerdere ministeries op "het vertrouwen in het Smithsonian te herstellen". Ook moet het instituut van informatie worden voorzien op plekken waar het volgens Trump verzaakt bezoekers "juist te informeren".
Het zou volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport onder meer gaan om ideologisch gekleurde informatie over bijvoorbeeld de Amerikaanse burgeroorlog. Die zou worden "geproblematiseerd" en geen recht doen aan de verdiensten van de oprichters van de Verenigde Staten. Ook zou er een te sterke nadruk liggen op de negatieve aspecten van de Amerikaanse geschiedenis.
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