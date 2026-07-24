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Tennisser Sinner meldt zich af voor masterstoernooi Montreal

Sport
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 22:08
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MONTREAL (ANP) - Tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Montreal. Dat heeft de organisatie van het Canadese tennistoernooi (2-13 augustus) gemeld. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee.
De Italiaanse nummer 1 van de wereld, die recentelijk Wimbledon won, won eerder dit jaar de masterstoernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid en Rome. Met de zege in de Paris Masters afgelopen najaar won hij zo zes masterstoernooien op rij en vestigde een record.
Sinner won het toernooi in 2023, dat toen in Toronto werd gespeeld. Djokovic was de beste op het masterstoernooi in 2007, 2011, 2012 en 2016. Zijn laatste deelname dateert van 2018.
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