Trump en Netanyahu maken ruzie over strategie inzake Iran

De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn dinsdag tijdens een telefoongesprek met elkaar in aanvaring gekomen over de te volgen koers ten aanzien van Iran. Dat meldden de Amerikaanse media Axios en The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen.

Het meningsverschil draaide naar verluidt om een herzien voorstel dat gericht is op het beëindigen van het conflict met Iran. Qatar en Pakistan hadden, samen met andere partners, een geactualiseerd vredesvoorstel gepresenteerd dat bedoeld was om de verschillen tussen Washington en Teheran te overbruggen.

Volgens Axios stond Netanyahu na het telefoongesprek "in vuur en vlam". Trump zou na het gesprek hebben gezegd dat Netanyahu "alles zal doen wat ik van hem verlang".

Trump liet onlangs weten dat hij een nieuwe militaire aanval uitstelt, aangezien er serieuze onderhandelingen gaande waren. Hij omschreef de gesprekken als een positieve ontwikkeling. Netanyahu is daarentegen sceptisch over onderhandelingen en wil de oorlog volgens de berichten hervatten.