MOSKOU/SHENZHEN (ANP/DPA/RTR) - De presidenten Vladimir Poetin en Donald Trump hebben elkaar woensdag voor het galadiner van de APEC-top in het Chinese Shenzhen begroet. Het is niet duidelijk of ze elkaar verder nog in de marge van het evenement apart spreken.

De twee zijn op de top in China van de APEC, het samenwerkingsverband van landen aan de Stille Oceaan. Onder anderen de woordvoerder van het Kremlin zei eerder dat de twee leiders elkaar informeel zouden kunnen ontmoeten.

Er is geen officiële ontmoeting tussen de Amerikaanse en de Russische president voorzien. Maar volgens een adviseur van Poetin wordt er een gesprek tussen de twee verwacht en mogelijk ook een kleine bijeenkomst van hen met nog enkele andere leiders. Poetin ontbeet woensdag met zijn Chinese collega Xi. De laatste keer dat Poetin en Trump elkaar hebben ontmoet, was in Anchorage in augustus 2025.

De aandacht in Shenzhen is vooral gericht op de top van China, Rusland en de VS op donderdag.