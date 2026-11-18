LAS VEGAS (ANP) - Oscar Piastri moet komende zondag tien plaatsen naar achteren in de startopstelling bij de Grote Prijs van Las Vegas. Dat meldt de Formule 1 op zijn website. De coureur van McLaren krijgt de straf omdat hij een nieuwe verbrandingsmotor krijgt. Aangezien het al zijn vijfde is, overschrijdt de Australiër het toegestane quotum van vier exemplaren per seizoen.

Piastri beleeft een tegenvallend seizoen. Vorig jaar was hij nog titelkandidaat en won hij zeven grands prix. Dit jaar boekte hij nog geen enkele zege en staat hij zevende in de tussenstand.

McLaren voert voor de race in de Amerikaanse gokstad nog aerodynamische vernieuwingen in, waarvan Piastri kan profiteren. "We zijn ervan overtuigd dat Oscar een goede kans heeft om posities terug te winnen, zeker omdat het circuit diverse inhaalmogelijkheden biedt", aldus McLaren.

De GP van Las Vegas is de op twee na laatste race van het jaar. De wereldkampioen is al bekend; dat is de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes.