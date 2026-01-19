ECONOMIE
Trump en Syrische president bellen over geweld in noordoosten

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 21:48
anp190126203 1
DAMASCUS (ANP/RTR) - De VS en Syrië hebben telefonisch contact gehad over het recente geweld in Syrië. Dat meldt het kantoor van de Syrische president Ahmed al-Sharaa. In dat gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump ging het onder meer over rechten en bescherming voor Koerden in Syrië.
De Syrische strijdmacht rukte de afgelopen dagen op richting de door de Koerden geleide SDF. Die separatistische beweging in het noordoosten van het land wordt door de VS gesteund en streeft naar een seculiere, democratische en onafhankelijke regio. Het regeringsleger verdreef de SDF afgelopen week uit het Noord-Syrische Aleppo. Zondag kwamen de partijen een staakt-het-vuren overeen, waarin ook de overdracht van alle olievelden aan de Syrische regering was geregeld.
Bij aanvallen op een gevangenis in al-Shaddadi ontsnapten maandag meerdere leden van Islamitische Staat (IS). Beide partijen schuiven de schuld daarvoor op elkaar af. In de stad is een avondklok afgekondigd vanwege een klopjacht op de ontsnapte IS'ers.
