Handballers definitief uitgeschakeld voor hoofdronde EK

MALMÖ (ANP) - De Nederlandse handballers zijn definitief uitgeschakeld voor een plek in de hoofdronde van het Europees kampioenschap door de zege van gastland Zweden op Georgië. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson kan niet meer bij de eerste twee van de poule eindigen. Zweden en Kroatië plaatsten zich voor de tweede fase met elk 4 punten na twee overwinningen. Nederland heeft 0 punten.

Oranje verloor zaterdag van vijfvoudig Europees kampioen Zweden (31-36) en ging maandag onderuit tegen vice-wereldkampioen Kroatië (29-35). Alleen bij een zege van Georgië op Zweden zou Nederland nog een kleine kans behouden om verder te kunnen in het toernooi, maar dat bleek ijdele hoop. Zweden won met ruime cijfers van Georgië: 38-29.

De mannen van Olsson spelen woensdag nog tegen Georgië om de derde plaats in de poule. Het is de vierde keer op rij dat Nederland aanwezig is op een EK. De ploeg zal het beste resultaat, de tiende plaats op het EK van 2022, niet overtreffen.