Trump en Xi zwijgen na topontmoeting in Zuid-Korea

BUSAN (ANP/AFP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump hebben hun ontmoeting in de Zuid-Koreaanse plaats Busan beëindigd, meldt de Chinese staatsomroep CCTV. De twee wereldleiders namen afscheid zonder de pers te woord te staan of een verklaring af te geven, en stapten in hun limousines. Trump is inmiddels aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One op weg naar Washington.

De leiders van de twee grootste economieën ter wereld spraken volgens CCTV ongeveer een uur en veertig minuten met elkaar. De ontmoeting vond plaats in de marge van de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Xi bleef achter in Busan om de rest van de APEC-top bij te wonen.

Vooraf was aangekondigd dat Trump en Xi over onder meer handel en de oorlog in Oekraïne zouden praten. Trump had zich vlak voor de ontmoeting optimistisch getoond over het bereiken van een handelsakkoord tussen China en de VS.

Sojabonen

Xi en Trump zouden naar verwachting de details van een raamovereenkomst uitwerken, waarover delegaties van beide landen afgelopen weekend in Maleisië hebben onderhandeld. Er zou onder meer overeenstemming zijn bereikt over de opschorting van een Chinese licentieregeling en de hervatting van aankoop van sojabonen door China in ruil voor lagere Amerikaanse importtarieven. "Ik denk dat we al over veel zaken overeenstemming hebben bereikt, en we zullen er nu nog meer bereiken", zei Trump. "Ik denk dat we nog lange tijd een fantastische relatie zullen hebben."

Xi vertelde Trump dat hij "bereid was om met u te blijven samenwerken om een ​​solide basis te leggen voor de Chinees-Amerikaanse betrekkingen". En: "We zijn het niet altijd met elkaar eens, en het is normaal dat de twee grootste economieën ter wereld af en toe met elkaar in conflict raken. (...) Ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkeling van China hand in hand gaat met uw visie om Amerika weer geweldig te maken", aldus Xi.