Spanje biedt bemiddeling aan tussen VS en Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:49
anp030126101 1
MADRID (ANP) - Spanje heeft na de Amerikaanse aanvallen op Venezuela aangeboden om te bemiddelen tussen die twee landen. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat het wil meewerken aan een vreedzame oplossing voor het conflict.
"Spanje roept op tot de-escalatie en terughoudendheid", staat in het statement. "En om altijd te handelen met respect voor het internationaal recht en de beginselen van het VN-Handvest."
De voormalige kolonisator van Venezuela staat in contact met andere landen van de Europese Unie en landen in de regio. Madrid benadrukt dat het de verkiezingsuitslag van 2024 nooit heeft erkend. President Nicolás Maduro werd toen uitgeroepen tot winnaar, maar de oppositie sprak van grootschalige fraude. Oppositieleider Edmundo González vluchtte naar Spanje.
