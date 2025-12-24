Trump-favoriet Asfura wint presidentsverkiezingen Honduras

TEGUCIGALPA (ANP/RTR) - De door de Amerikaanse president Trump gesteunde conservatieve Nasry Asfura heeft de presidentsverkiezingen in Honduras gewonnen. Dat heeft de kiesraad van het Midden-Amerikaanse land bekendgemaakt. De uitslag liet vier weken op zich wachten door vertragingen, technische problemen en aantijgingen van fraude.

Zo moesten honderdduizenden stembiljetten handmatig worden geteld die na de verkiezingen van 30 november niet waren meegenomen. Asfura vergaarde uiteindelijk 40,3 procent, de centrumrechtse kandidaat Salvador Nasralla kwam op 39,5 procent.

De vertrekkende Hondurese president Xiomara Castro had de Amerikaanse president beschuldigd van inmenging in de verkiezingen in haar land. Ze sprak over manipulatie van de uitslag. Ze zei ook dat Trump de Hondurezen had "bedreigd" om te voorkomen dat ze op de linkse kandidaat Rixi Moncada zouden stemmen.