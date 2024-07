WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse ex-president Donald Trump houdt zaterdag weer een campagnebijeenkomst, na de aanslag op zijn leven afgelopen zaterdag tijdens de jongste rally in Butler (Pennsylvania). De komende manifestatie is in Grand Rapids in de Amerikaanse staat Michigan, maakte zijn campagneteam bekend.

Ook zijn beoogde vicepresident, running mate J.D. Vance, zal er spreken. Trump raakte in Butler lichtgewond aan zijn oor. De schutter werd doodgeschoten.