Trump geeft CIA toestemming voor geheime operaties in Venezuela

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 23:12

WASHINGTON (ANP/RTR) - De CIA heeft van president Donald Trump toestemming gekregen om in het geheim operaties uit te voeren in Venezuela tegen drugskartels. Trump noemt als reden voor dat besluit de grote hoeveelheid drugs die volgens hem via Venezuela de VS zou binnenkomen, evenals de gevangenen die het land zou vrijlaten en die richting de VS zouden komen.
De uitbreiding van de bevoegdheden van de CIA is een flinke escalatie van de oplopende spanningen met de Venezolaanse president Nicolás Maduro, wiens regime Trump beticht van medeplichtigheid aan de productie en smokkel van drugs. De VS hebben een grote militaire aanwezigheid opgebouwd voor de Venezolaanse kust, onder meer op zee en in de lucht.
"Ik denk dat Venezuela het heet onder de voeten begint te krijgen", voegde Trump toe. Desgevraagd wilde de Amerikaanse leider niet antwoorden op de vraag of de CIA toestemming heeft gekregen een moordaanslag op Maduro uit te voeren.
