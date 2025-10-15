ECONOMIE
Afrikaanse Unie schorst Madagaskar na afzetting president

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 22:36
ANTANANARIVO (ANP/AFP/DPA) - De Afrikaanse Unie heeft Madagaskar "met onmiddellijke ingang" geschorst. Het samenwerkingsverband besloot dit nadat een elite-eenheid van het leger de macht had overgenomen en het parlement president Andry Rajoelina had afgezet. Eerder sprak de unie zich al uit tegen elke "ongrondwettelijke machtswisseling" en riep alle partijen op met elkaar in gesprek te gaan.
Dinsdag stemde het parlement voor de afzetting van Rajoelina. De hoge legerfunctionaris Michael Randrianirina zou vrijdag worden ingezworen als president en kondigde eerder al aan dat de krijgsmacht nu de macht heeft.
Rajoelina vluchtte afgelopen weekend het land uit, naar eigen zeggen om zijn leven te beschermen. Hij weigert af te treden.
Ook de Verenigde Naties hebben hun bezorgdheid over de situatie geuit.
