Sinner ten koste van Boeblik naar kwartfinales US Open

Sport
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 4:28
anp020925006 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Jannik Sinner heeft zonder moeite de kwartfinales van de US Open bereikt. De 24-jarige Italiaan versloeg in de achtste finale Aleksandr Boeblik uit Kazachstan in drie sets: 6-1 6-1 6-1.
De nummer 1 van de wereldranglijst nam in de eerste set een voorsprong van 4-0 voordat Boeblik op het scorebord verscheen. Boebliks pogingen om het ritme van Sinner te verstoren waren vergeefs.
"We kennen elkaar goed en hebben dit jaar een aantal pittige wedstrijden gespeeld", zei de Italiaan over het duel. Boeblik serveerde volgens de titelverdediger niet zo goed als anders. "Ik brak hem in elke set en dat gaf me het vertrouwen om goed te spelen."
Sinner schreef dit jaar de Australian Open en Wimbledon op zijn naam. Hij verspeelde in de finale van Roland Garros een voorsprong van twee sets tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.
Hij neemt het in de kwartfinales op tegen Lorenzo Musetti uit Italië. De als tiende geplaatste Italiaan won in drie sets van de Spanjaard Jaume Munar: 6-3 6-0 6-1.
