Trump: 'gehele reset' in handelsrelatie met China

WASHINGTON (ANP) - Er komt een "gehele reset" in de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. Dat zei de Amerikaanse president Trump zaterdagavond op Truth Social. Volgens hem is er op een vriendelijke en constructieve manier onderhandeld en is er grote vooruitgang geboekt in het Zwitserse Genève.

Trump sprak de wens uit dat China zich opent voor Amerikaanse handelswaar.

Het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten in Genève werd eerder zaterdag afgebroken, meldden bronnen aan de persbureaus Reuters en AFP. Zondag gaan de besprekingen naar verwachting verder.

Het is het eerste overleg tussen China en de VS sinds president Donald Trump een handelsoorlog ontketende tussen de beide landen. De VS hebben heffingen van 145 procent opgelegd op Chinese goederen. Beijing heeft gereageerd met heffingen van 125 procent op Amerikaanse producten.