ROTTERDAM (ANP) - In een appartementencomplex aan de Kelloggplaats in Rotterdam is zondagochtend vroeg een uitslaande brand uitgebroken, aldus de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook door de rook in het hele pand was het noodzakelijk om extra voertuigen in te zetten.

De brandweer adviseert uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten.