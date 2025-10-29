Trump geland in Zuid-Korea voor APEC-top en ontmoeting met Xi

SEOUL (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is gearriveerd in Zuid-Korea, zo was te zien op live-tv-beelden. Trump sluit zich in Zuid-Korea aan bij andere staatshoofden en kopstukken uit het bedrijfsleven die de Asia-Pacific Economic Cooperation-top (APEC) bijwonen.

Trump spreekt naar verwachting een groep CEO's toe in Gyeongju, een stad vol historische graven en paleizen, waar hij ook de Zuid-Koreaanse premier Lee Jae-myung ontmoet. Met Lee bespreekt hij de onopgeloste handelsovereenkomst tussen de VS en Zuid-Korea.

Donderdag ontmoet Trump waarschijnlijk de Chinese president Xi Jinping. Aan boord van Air Force One onderweg naar Gyeongju zei de president dat hij zich "volledig" concentreert op zijn ontmoeting met Xi. "De relatie met China is erg goed. Dus ik denk dat we een zeer goede uitkomst zullen hebben voor ons land en eigenlijk voor de wereld", zei Trump.

Trump zei ook dat hij de Amerikaanse tarieven op Chinese goederen verlaagt als Beijing toezegt de export van de drug fentanyl te beperken.