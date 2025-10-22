ECONOMIE
Turkije verlengt militaire aanwezigheid in Syrië, Irak en Libanon

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 7:37
anp221025063 1
ANKARA (ANP/AFP) - Het Turkse parlement heeft de deelname van het Turkse leger aan de VN-troepenmacht in Zuid-Libanon (UNIFIL) met twee jaar verlengd en de inzet in buurlanden Irak en Syrië met drie jaar. Dat meldden Turkse media, waaronder televisiezender NTV en website T24.
Turkije neemt al sinds 2006 deel aan de Interim-troepenmacht van de Verenigde Naties in Libanon (UNIFIL), die grotendeels bestaat uit soldaten uit Indonesië, Italië en India. De verlenging met twee jaar gaat eind deze maand in. Turkije levert een kleine honderd militairen. UNIFIL ligt regelmatig onder vuur van Israël sinds de Libanese beweging Hezbollah in oktober 2023 in Zuid-Libanon een front tegen Israël opende.
In Noord-Irak en Syrië blijven Turkse troepen nog drie jaar aanwezig, naar eigen zeggen om Koerdische bewegingen tegen te gaan. Dat doet het land al sinds 2015. Volgens een woordvoerder van de regerende AKP-partij heeft het daar 16.000 tot 18.000 soldaten gestationeerd.
