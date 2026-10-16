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Trump haalt uit naar Zelensky na aanval op raffinaderijen Rusland

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump noemt het een schande dat zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky aanvallen op Russische raffinaderijen heeft hervat. Trump voegde daar in een interview met Newsmax aan toe dat Zelensky met de actie de wereldwijde energieprijzen opdrijft.
Zelensky gaf donderdag aan niet langer gehoor te geven aan het Amerikaanse verzoek geen Russische energiefaciliteiten aan te vallen. Trump heeft met het oog op de Amerikaanse verkiezingen in november een deal met Rusland gesloten over de levering van diesel, waardoor de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Oekraïne verder op scherp zijn komen te staan.
In het interview met Newsmax haalde Trump verder uit naar Zelensky door hem te bestempelen als de dwarsligger bij het sluiten van een compromis om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. "Het zou snel moeten eindigen. Ik denk dat ze eigenlijk allebei graag zouden zien dat er een einde aan komt", zei Trump over de oorlog. "Maar ik vind het moeilijker om met Zelensky te dealen dan met Poetin."
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