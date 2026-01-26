ECONOMIE
Sinner ten koste van Darderi zonder setverlies naar laatste acht

Sport
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 11:00
anp260126096 1
MELBOURNE (ANP) - Tennisser Jannik Sinner is op de Australian Open doorgedrongen tot de kwartfinales. De Italiaan, die het toernooi de vorige twee edities won, versloeg zonder setverlies zijn als 22e geplaatste landgenoot Luciano Darderi: 6-1 6-3 7-6 (2). Sinner speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Ben Shelton of de Noor Casper Ruud.
Sinner had het in de vorige ronde een stuk zwaarder. Tegen de Amerikaan Eliot Spizzirri kreeg de nummer 2 van de wereld in de hitte last van kramp. Pas toen het dak van het stadion vanwege het hitteprotocol dichtging, maakte Sinner het verschil en won in vier sets.
Vorig jaar rekende Sinner in de finale af met de Duitser Alexander Zverev. In 2024 won hij in de eindstrijd van de Rus Daniil Medvedev.
