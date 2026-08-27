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Trump hernoemt Lake Ontario naar Lake America

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 19:54
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WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Donald Trump hernoemt Lake Ontario (Ontariomeer), dat op de grens ligt van de VS en Canada, naar Lake Amerika. Hij heeft een decreet daartoe ondertekend. Volgens de Amerikaanse president is de naamswijziging direct van kracht.
Het meer grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de vijf grote meren in het grensgebied van de beide landen.
De VS en Canada zijn in een handelsconflict verwikkeld nadat handelsgesprekken tussen de beide landen vorige week vastliepen. Beide partijen beschuldigen elkaar van het mislukken van de onderhandelingen. "De Canadese ambtenaren hebben ons heel slecht behandeld", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis over de naamswijziging. "Het zijn nare mensen".
Bij zijn aantreden in januari 2025 nam Trump al een vergelijkbaar besluit. Hij tekende toen een decreet om de Golf van Mexico om te dopen naar Golf van Amerika.
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