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Hockeysters ten koste van België naar finale WK

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 19:47
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AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de finale van het wereldkampioenschap in eigen land. In Amstelveen was de regerend wereldkampioen met 1-0 te sterk voor België, de huidige nummer 3 van de wereldranglijst.
Het Oranje van bondscoach Raoul Ehren kwam in de 27e minuut op voorsprong via Frédérique Matla, die de bal op aangeven van Luna Fokke wist binnen te schieten. In de 55e minuut leken de Belgen via Famke van Heel op gelijke hoogte te komen via een treffer met de backhand, maar haar doelpunt werd afgekeurd vanwege indirect afhouden in de cirkel.
Nederland neemt het zaterdag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Australië. Die wedstrijd begint donderdag om 20.30 uur in het Belgische Waver.
Het is voor de Nederlandse vrouwen de achtste WK-finale op rij. De hockeysters kunnen voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. Oranje is ook regerend olympisch en Europees kampioen.
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