Trump: ik ga akkoord met geen aanvallen op Iran voor 2 weken

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij heeft ingestemd "met het opschorten van de bombardementen en aanvallen op Iran voor een periode van twee weken". Eerder op dinsdag vroeg bemiddelaar Pakistan de Verenigde Staten en Iran om een wapenstilstand van twee weken.

Trumps verklaring op Truth Social kwam twee uur voordat zijn ultimatum aan Teheran afliep. Daarin eiste hij dat Iran de Straat van Hormuz heropent, op straffe van grootschalige aanvallen op de civiele infrastructuur van het land. Eerder op dinsdag had Trump Iran nog gewaarschuwd dat "een hele beschaving vannacht zal sterven" als er niet aan zijn eisen zou worden voldaan.

Trump stelde dat de overeenkomst afhankelijk was van de bereidheid van Iran om de blokkade van olie- en gasleveringen door de straat - waar doorgaans ongeveer een vijfde van alle wereldwijde olietransporten doorheen gaat - tijdelijk op te heffen.

"Dit wordt een wederzijds staakt-het-vuren!" schreef Trump op zijn platform Truth Social, deels in hoofdletters. "De reden hiervoor is dat we al onze militaire doelstellingen reeds hebben behaald en zelfs overtroffen, en dat we al ver gevorderd zijn met een definitieve overeenkomst inzake langdurige vrede met Iran en in het Midden-Oosten."

Trump liet weten dat Iran een tienpuntenplan had gepresenteerd dat diende als een "werkbare basis" voor onderhandelingen, en dat hij verwachtte dat er tijdens het twee weken durende staakt-het-vuren een overeenkomst zou worden "afgerond en beklonken".