ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: ik heb Netanyahu gezegd geen gasvelden meer aan te vallen

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 17:58
anp190326215 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Israël opgedragen niet opnieuw Iraanse gasvelden aan te vallen. "Ik heb hem gezegd: doe dat niet", aldus Trump over zijn woorden tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
Israël viel eerder installaties rond het belangrijke Iraanse gasveld Zuid Pars aan, volgens Trump als vergelding voor Iraanse aanvallen. Teheran viel op zijn beurt na die aanval een belangrijke Qatarese installatie aan, Ras Laffan. De topman van QatarEnergy, de uitbater van de installaties, zei donderdag dat de Iraanse gasexport daardoor met 17 procent moest worden teruggeschroefd, voor een periode van zeker vijf jaar. De Europese gasprijs steeg na de aanval op Ras Laffan met circa 35 procent, om later weer te dalen.
Aanvankelijk zei Trump niet te hebben geweten van de Israëlische aanval op Zuid Pars, maar Israëlische functionarissen verklaarden tegen persbureau Reuters later dat de VS wel degelijk waren ingelicht over de plannen.
loading

Loading