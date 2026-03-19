Zorgen over escalatie Iranoorlog zetten beurzen flink lager

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn donderdag met stevige verliezen gesloten door zorgen van beleggers dat de oorlog in het Midden-Oosten escaleert. Door aanvallen van Iran is grote schade ontstaan aan gasinstallaties in Qatar, waardoor de olie- en gasprijzen almaar verder oplopen. Ook verwerkte de markt een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index in Amsterdam ging 2,2 procent lager de handel uit op 977,63 punten. Alleen olie- en gasconcern Shell steeg bij de hoofdfondsen, met een plusje van 0,1 procent. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 2,8 procent.

De rente werd door de ECB als verwacht ongemoeid gelaten, maar persbureau Bloomberg meldde na afloop op basis van bronnen dat het zomaar zou kunnen dat de rente de volgende rentevergadering omhooggaat. Beleidsmakers van de ECB zouden bereid zijn de rentetarieven al tijdens hun volgende vergadering te verhogen als de gevolgen van de Iranoorlog de inflatie te ver boven de doelstelling duwen.