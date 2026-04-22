Trump: Iran werkt aan plan en overleg eind deze week mogelijk

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 16:37
NEW YORK (ANP) - President Donald Trump acht het mogelijk dat er vrijdag een tweede ronde van de gesprekken met Iran in de Pakistaanse hoofdstad komt. Hij zei dit tegen de New York Post. Hij meent dat in Iran aan een voorstel wordt gewerkt om de onderhandelingen mee te voeren, maar de leiding van het land zou nog verdeeld zijn.
Toch is Trump optimistisch. Volgens hem is een hervatting van het door Pakistan geleide onderhandelingsproces tussen de VS en Iran binnen 36 tot 72 uur mogelijk. De New York Post meldt gehoord te hebben van anonieme bronnen in Pakistan dat dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort.
Een Pakistaanse functionaris heeft beklemtoond dat via diplomatieke kanalen met Iran contact wordt gehouden. Iran lijkt vooralsnog niet geïnteresseerd in hervatting van de onderhandelingen. Die kunnen volgens Teheran niet gehouden worden onder Amerikaanse dreiging met aanvallen.
8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: ’Goedkoper en beter dan afslankmedicatie’

Nep-viagra pillen die te goed werken: je erectie stopt niet meer

Wat moet ik eten of drinken als ik verkouden ben?

Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

Hilarisch nepfilmpje van Willem-Alexander en Máxima die overnachten bij Trump gaat viraal

