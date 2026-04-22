Groot deel Kamer kritisch over kansrijk schooladvies

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de Tweede Kamer is kritisch over het kansrijke schooladvies, omdat leerlingen daardoor terecht kunnen komen in onderwijs dat niet bij hen past. Fracties als D66, CDA en PVV zetten tijdens een debat over praktijkonderwijs en vmbo vraagtekens bij de manier van adviseren, waarbij het schooladvies wordt bijgesteld na een hoger uitgevallen doorstroomtoets.

Daarnaast is er nooit een opzichzelfstaand praktijkadvies, maar staat daar altijd vmbo bij. Veel leerlingen kiezen dan eerst voor vmbo, om vervolgens toch in te stromen in het praktijkonderwijs. Dat zorgt voor druk op het praktijkonderwijs, bleek uit een recent rapport.

Volgens Ilana Rooderkerk (D66) leidt dit ertoe dat kinderen die goed op hun plek zijn in het praktijkonderwijs, toch naar het vmbo gaan om vervolgens met een "faalervaring" terug te stromen. Zij vraagt staatssecretaris Judith Tielen (VVD) om een oplossing voor de "dubbelfunctie", om ervoor te zorgen dat kinderen een "passend" advies krijgen.