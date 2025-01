Zaak aangespannen tegen Trump om einde automatisch burgerschap

WASHINGTON (ANP/RTR) - Verschillende advocaten en juridische organisaties hebben een rechtszaak aangespannen tegen een decreet waarmee de Amerikaanse president Donald Trump het burgerschap van in Amerika geboren kinderen van migranten zonder wettelijke verblijfsstatus niet langer wil erkennen. Dat is ongrondwettelijk, stellen de organisaties, waaronder ook de American Civil Liberties Union, die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers.

Trump had het besluit nog maar een paar uur getekend, toen de zaak werd aangespannen. Het automatisch burgerschap waar Trump met zijn decreet een einde aan wil maken, is vastgelegd in de grondwet en regelt dat mensen die in de Verenigde Staten worden geboren daar ook het staatsburgerschap krijgen.