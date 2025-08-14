Politieonderzoek bij parkeerplaats Almere in zaak vermiste vrouw

ALMERE (ANP) - De politie is donderdag aan het einde van de middag bezig met een groot onderzoek rond parkeerplaats De Kiem in Almere, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Omroep Flevoland. Het onderzoek heeft te maken met de sinds vorige week vermiste Syrische vrouw die in Almere woont. Meer dan dat kan de woordvoerder nog niet over het onderzoek zeggen.

Rond 17.30 uur is er op het nabijgelegen Homeruspad een persmoment waarop meer informatie wordt gedeeld.

De 24-jarige vrouw uit Almere werd vorige week donderdag voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Dat is op ongeveer 1,5 kilometer van de plek waar het politieonderzoek nu bezig is. Eerder maakte de politie al duidelijk te vrezen voor het leven van de vrouw. Ze is mogelijk slachtoffer van een ernstig misdrijf. Verdachte in de zaak is de voortvluchtige 34-jarige Omar Alhamad. De vrouw stapte vorige week donderdagochtend vermoedelijk bij hem in de auto bij de Albert Heijn. Of zij dat vrijwillig deed, was voor de politie niet duidelijk.