Trump keert zich tegen MAGA-bondgenoot in Huis, Taylor Greene

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft zich tegen een van zijn bondgenoten van het eerste uur gekeerd, het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Marjorie Taylor Greene. In een lange post op Truth Social schrijft hij niet langer achter haar te staan en bij de tussentijdse verkiezingen volgend jaar waarschijnlijk haar tegenkandidaat te zullen steunen.

De uiterst rechtse parlementariër uit Georgia liet zich deze week in een interview met Politico sterk kritisch uit over de Amerikaanse president, onder meer over diens focus op de publicatie van documenten in de Epstein-affaire. Taylor Greene hekelt de pogingen van Trump om die uit de openbaarheid te houden, terwijl volgens haar een groot deel van zijn volgers belangrijkere zorgen heeft, zoals bestaanszekerheid. Volgens Taylor Greene moeten de documenten openbaar worden gemaakt.

Taylor Greene was lang een uitgesproken medestander van Trump. Zo zouden ook volgens haar de presidentsverkiezingen van 2020, die Trump verloor van Joe Biden, zijn 'gestolen'.