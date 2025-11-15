ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump keert zich tegen MAGA-bondgenoot in Huis, Taylor Greene

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 7:55
anp151125060 1
WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft zich tegen een van zijn bondgenoten van het eerste uur gekeerd, het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Marjorie Taylor Greene. In een lange post op Truth Social schrijft hij niet langer achter haar te staan en bij de tussentijdse verkiezingen volgend jaar waarschijnlijk haar tegenkandidaat te zullen steunen.
De uiterst rechtse parlementariër uit Georgia liet zich deze week in een interview met Politico sterk kritisch uit over de Amerikaanse president, onder meer over diens focus op de publicatie van documenten in de Epstein-affaire. Taylor Greene hekelt de pogingen van Trump om die uit de openbaarheid te houden, terwijl volgens haar een groot deel van zijn volgers belangrijkere zorgen heeft, zoals bestaanszekerheid. Volgens Taylor Greene moeten de documenten openbaar worden gemaakt.
Taylor Greene was lang een uitgesproken medestander van Trump. Zo zouden ook volgens haar de presidentsverkiezingen van 2020, die Trump verloor van Joe Biden, zijn 'gestolen'.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je

Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

Loading