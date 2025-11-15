Epstein noemde Trump 'vies', 'gek' en 'vroeg dement' (+ de contactenlijst van Epstein)

Volgende week stemt het Amerikaanse Congres over het volledig openbaar maken van alle justitiële dossiers rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. President Trump heeft deze vrijgave al maanden geblokkeerd, ondanks eerdere beloften en toenemende druk vanuit zijn eigen achterban. Democraten hopen belastende informatie over Trump te vinden in de dossiers, terwijl sommige Republikeinen vermoeden dat er vooral informatie te vinden is die prominente Democraten kan schaden.

De zogenoemde “Epstein-files” bevatten ruim 33.000 pagina’s met gerechtelijke documenten, verhoren, e-mails, audio-opnamen en vluchtlogs van Epsteins privéjet — samen goed voor meer dan 300 gigabyte aan data. Een aantal duizenden e-mails uit Epsteins nalatenschap is inmiddels openbaar, maar deze bevatten tot dusver geen bewijs van misdrijven door Trump; ze onthullen vooral dat Epstein Trump omschreef als 'vies', 'gek' en iemand met 'vroege dementie'. Interessant is dat Trump nooit gebruik maakte van e-mail, waardoor er geen directe digitale correspondentie bestaat.

Hoewel er geen officiële klantenlijst is, duiken in de dossiers zo'n 150 namen op van mensen die op verschillende manieren met Epstein in verband worden gebracht. Naast Trump zijn dat onder anderen voormalig president Bill Clinton , prins Andrew, Elon Musk, Bill Gates en enkele beroemdheden zoals Cameron Diaz en Leonardo DiCaprio. De meeste slachtoffers worden onder schuilnaam genoemd.

Sinds Epsteins dood in 2019 groeit de roep om transparantie. Met name Trump-aanhangers voelen zich misleid door het uitblijven van volledige openheid. Ook ontstaan er diverse complottheorieën: sommigen denken dat invloedrijke personen worden beschermd, anderen dat Epstein banden had met buitenlandse geheime diensten.

Het grootste risico voor Trump lijkt momenteel uit zijn eigen kamp te komen, waar het wantrouwen groeit. Toch kan Trump nog altijd een veto uitspreken, zelfs als het Congres instemt met volledige openbaarmaking, waardoor het dossier voorlopig gesloten zou blijven.

Lijst van namen die genoemd worden in de uitgelekte emails