Epstein noemde Trump 'vies', 'gek' en 'vroeg dement' (+ de contactenlijst van Epstein)

Beroemd
door Désirée du Roy
zaterdag, 15 november 2025 om 7:14
gandr-collage (29)
We komen steeds meer te weten over seksueel roofdier Jeffrey Epstein. En mensen als Trump, Andrew Windsor, Bill Gates en Bill Clinton hebben steeds meer reden voor angst
Volgende week stemt het Amerikaanse Congres over het volledig openbaar maken van alle justitiële dossiers rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. President Trump heeft deze vrijgave al maanden geblokkeerd, ondanks eerdere beloften en toenemende druk vanuit zijn eigen achterban. Democraten hopen belastende informatie over Trump te vinden in de dossiers, terwijl sommige Republikeinen vermoeden dat er vooral informatie te vinden is die prominente Democraten kan schaden.
De zogenoemde “Epstein-files” bevatten ruim 33.000 pagina’s met gerechtelijke documenten, verhoren, e-mails, audio-opnamen en vluchtlogs van Epsteins privéjet — samen goed voor meer dan 300 gigabyte aan data. Een aantal duizenden e-mails uit Epsteins nalatenschap is inmiddels openbaar, maar deze bevatten tot dusver geen bewijs van misdrijven door Trump; ze onthullen vooral dat Epstein Trump omschreef als 'vies', 'gek' en iemand met 'vroege dementie'. Interessant is dat Trump nooit gebruik maakte van e-mail, waardoor er geen directe digitale correspondentie bestaat.
Hoewel er geen officiële klantenlijst is, duiken in de dossiers zo'n 150 namen op van mensen die op verschillende manieren met Epstein in verband worden gebracht. Naast Trump zijn dat onder anderen voormalig president Bill Clinton, prins Andrew, Elon Musk, Bill Gates en enkele beroemdheden zoals Cameron Diaz en Leonardo DiCaprio. De meeste slachtoffers worden onder schuilnaam genoemd.
Sinds Epsteins dood in 2019 groeit de roep om transparantie. Met name Trump-aanhangers voelen zich misleid door het uitblijven van volledige openheid. Ook ontstaan er diverse complottheorieën: sommigen denken dat invloedrijke personen worden beschermd, anderen dat Epstein banden had met buitenlandse geheime diensten.
Het grootste risico voor Trump lijkt momenteel uit zijn eigen kamp te komen, waar het wantrouwen groeit. Toch kan Trump nog altijd een veto uitspreken, zelfs als het Congres instemt met volledige openbaarmaking, waardoor het dossier voorlopig gesloten zou blijven.
Lijst van namen die genoemd worden in de uitgelekte emails
gandr-collage (29)
NaamFunctie/Bekend van
Bill ClintonVoormalig president VS
Donald TrumpVoormalig president VS
Prins AndrewKoninklijk Huis VK
Alan DershowitzAdvocaat
Michael JacksonZanger
Ghislaine MaxwellEpstein’s handlanger
Naomi CampbellModel
Cate BlanchettActrice
Cameron DiazActrice
Leonardo DiCaprioActeur
Kevin SpaceyActeur
Bruce WillisActeur
George LucasRegisseur
Stephen HawkingWetenschapper
David CopperfieldIllusionist
Woody AllenFilmmaker
Kathryn RuemmlerVoormalig raadsman Witte Huis
Steve BannonPolitiek strateeg
Tom PritzkerHyatt-voorzitter
Deepak ChopraGoeroe/Spreker
Peter ThielTech-miljardair
Bill GatesMicrosoft-oprichter
Ariane de RothschildBankier
Leon BlackInvesteerder
Bob KerreyVoormalig senator VS
Richard BransonOndernemer
Barack Obama(genoemd via contacten, geen bewijs)

