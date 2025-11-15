Duurdere kruidnoten in kleinere zakken alsnog evenveel verkocht

DEN HAAG (ANP) - Kruidnoten zijn de afgelopen jaren een stuk duurder geworden, maar ze worden er niet minder door gegeten. Fabrikanten pasten de grootte van de zakken aan om zo de prijsstijging te dempen en dat lijkt te hebben gewerkt: mensen kopen nu vaker kleinere zakjes. Daardoor verkopen de belangrijkste producenten Van Delft en Bolletje alsnog ongeveer evenveel als een jaar eerder, laten ze weten aan persbureau ANP.

Chocoladekruidnoten zijn dit jaar nog eens een kwart duurder dan een jaar eerder, door de verder gestegen cacaoprijs. Het was voor Van Delft, dat via huismerken en het eigen merk ongeveer driekwart van de Nederlandse markt bedient, reden om de kilozak chocoladekruidnoten in te ruilen voor een zak van 750 gram.

"We hadden een kleine daling verwacht bij de chocoladevarianten, maar ze blijken onverminderd populair. Bij de grote zakken verliezen we wat volume, maar de zakken van 200 en 300 gram worden juist beter verkocht. Men koopt vaker een klein zakje", zegt directeur Oscar de Lange.

Nieuwe smaken

Bolletje berekende niet alle gestegen kosten door, omdat het bang was dat klanten anders zouden afhaken. Ook veranderde de kilozak in een zak van 950 gram om zo de prijs ook iets te kunnen verlagen. Naturel en chocoladekruidnoten worden ongeveer even goed verkocht, zegt commercieel directeur Geert-Jan Zandbergen.

Ook dit jaar zijn er weer volop nieuwe smaken te koop, zoals cookies and cream en drop. Volgens het in Harderwijk gevestigde Van Delft is de uitbreiding van het aanbod geen reactie op de gestegen cacaoprijs. "In alle smaken zit net zoveel cacao, dus dat maakt niet uit. Maar mensen vinden het leuk om te variëren en verrast te worden."

Supermarkten

Supermarktketens Albert Heijn en Aldi merken ook de populariteit van de verschillende smaakjes. Bij de marktleider worden red velvet en witte chocolade goed verkocht, Aldi noemt dulce de leche. Jumbo verkoopt tot nu toe meer sinterklaasproducten van chocolade dan vorig jaar, meldt een woordvoerster.

Door de hogere cacaoprijs besloot Verkade dit jaar 15 procent minder chocoladeletters te produceren dan vorig jaar, in totaal bijna 2 miljoen stuks. "Maar de vraag blijft verrassend stabiel en sluit tot nu toe goed aan op onze verwachtingen, alhoewel de echte piek traditiegetrouw tussen de intocht en 5 december is", aldus het bedrijf uit Zaandam.