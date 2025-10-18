ECONOMIE
Trump kort gevangenisstraf voormalig congreslid George Santos in

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 7:51
anp181025033 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de gevangenisstraf van voormalig Republikeins parlementariër George Santos ingekort. Santos werd in april tot ruim zeven jaar celstraf veroordeeld voor oplichting en identiteitsfraude.
"George Santos was een beetje een boef, maar er zijn veel boeven in ons land die geen zeven jaar de cel in hoeven", schrijft Trump op Truth Social. "Daarom heb ik zojuist een strafvermindering ondertekend, waardoor George Santos ONMIDDELLIJK wordt vrijgelaten", voegt hij eraan toe.
Na zijn verkiezing in 2022 kwam een reeks schandalen rond Santos aan het licht. Hij bleek te hebben gelogen over een groot deel van zijn cv. Later werd hij gearresteerd voor aanklachten over fraude en sjoemelen met campagnegeld. Zijn collega's van het Huis van Afgevaardigden stuurden hem in december 2023 weg uit het parlement. Santos was de zesde parlementariër die dit overkwam in de Amerikaanse geschiedenis.
