Trump voert importheffingen op vrachtwagens en bussen in

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tarieven van 25 procent op geïmporteerde middelzware en zware vrachtwagens en onderdelen daarvoor officieel ingevoerd.

De tarieven gaan in op 1 november. Trump legt ook een tarief van 10 procent op voor geïmporteerde bussen. Trump had eerder al aangekondigd dat hij van plan was heffingen op vrachtwagens in te voeren.

Vrachtwagens die in aanmerking komen voor vrijstelling zijn voertuigen die vallen onder het handelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico. Bussen vallen daar niet onder, zo vertelden hoge functionarissen aan Bloomberg.