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Trump laat media 'waarschijnlijk' toe als dat moet van rechter

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 19:38
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij journalisten van drie nieuwsmedia "waarschijnlijk" weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Trump weert de media, omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is.
Trump ontzegt CNN, MS NOW en Politico toegang tot het Witte Huis, omdat ze "nepnieuws" zouden verspreiden. Hij dreigde dat andere media die naar zijn mening hetzelfde doen hetzelfde lot staat te wachten. Trump herhaalde zijn aantijgingen over nepnieuws dinsdag en noemde dat "gevaarlijk".
CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen met tal van nieuwsmedia. De andere zenders weigerden uit solidariteit taken over te nemen van CNN. Daardoor was de president bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video al niet te verstaan.
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