Jetten verwacht snel einde blokkade 90 miljard voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten verwacht dat medio volgende maand het verzet van Hongarije tegen een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne zal stoppen. De regering van Viktor Orbán blokkeert het geld om een ruzie met Oekraïne over de oliepijpleiding Droezjba waardoor goedkope Russische olie naar Hongarije stroomt.

Die pijpleiding was volgens Kyiv beschadigd door een Russische aanval, maar Boedapest zag opzet in het spel. De ruzie liep hoog op. Inmiddels is een technische inspectie begonnen en verwacht Jetten dat binnen een paar weken weer olie door de leiding stroomt. Dan is het inhoudelijke argument van Orbán van tafel, aldus de premier.

"Daardoor is mijn inschatting nu dat inderdaad medio april ruimte ontstaat om die 90 miljard toch te gaan implementeren en daarmee Oekraïne te ondersteunen", zei de premier in een debat over de oorlog in Oekraïne. Hij vermoedt dat tot de Hongaarse verkiezingen op 12 april er geen beweging zal zijn op dit dossier. Orbán staat achter in de peilingen.