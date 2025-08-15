ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Macron zegt 'antisemitische haat' te zullen straffen

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:04
anp150825136 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat "antisemitische haat" streng wordt gestraft. Hij reageerde op het omzagen van een boom in een voorstad van Parijs die was geplant ter nagedachtenis aan een ontvoerde, gemartelde en vermoorde jongeman van Joods-Marokkaanse komaf, Ilan Halimi. Volgens Macron was het omzagen van de boom hetzelfde als Halimi nog een keer vermoorden.
De moord in 2006 op de 23-jarige Halimi leidde in Frankrijk tot grote ontsteltenis en een van de geruchtmakendste processen. Daarbij werden negentien betrokkenen zwaar gestraft.
Halimi werd door een bende ontvoerd, gevangengehouden en wekenlang zwaar mishandeld. De bende noemde zich de Bende van de Barbaren. De leden selecteerden het slachtoffer om zijn Joodse afkomst en eisten losgeld in de hoop op Joodse geldschieters. Het plan faalde en Halimi werd na drie weken voor dood ergens achtergelaten. Hij overleed kort nadat de politie hem had aangetroffen.
Vorig artikel

Trump met groep ministers naar Alaska

Volgend artikel

Wiersma wil geld voor stikstof, Heinen wil eerst plannen zien

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

ANP-532158398

Onderzoek toont aan: ADHD heeft grote evolutionaire voordelen

shutterstock_2478162053

Hoe onzekere mensen anderen (jou) kleiner proberen te maken