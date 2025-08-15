President Macron zegt 'antisemitische haat' te zullen straffen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat "antisemitische haat" streng wordt gestraft. Hij reageerde op het omzagen van een boom in een voorstad van Parijs die was geplant ter nagedachtenis aan een ontvoerde, gemartelde en vermoorde jongeman van Joods-Marokkaanse komaf, Ilan Halimi. Volgens Macron was het omzagen van de boom hetzelfde als Halimi nog een keer vermoorden.

De moord in 2006 op de 23-jarige Halimi leidde in Frankrijk tot grote ontsteltenis en een van de geruchtmakendste processen. Daarbij werden negentien betrokkenen zwaar gestraft.

Halimi werd door een bende ontvoerd, gevangengehouden en wekenlang zwaar mishandeld. De bende noemde zich de Bende van de Barbaren. De leden selecteerden het slachtoffer om zijn Joodse afkomst en eisten losgeld in de hoop op Joodse geldschieters. Het plan faalde en Halimi werd na drie weken voor dood ergens achtergelaten. Hij overleed kort nadat de politie hem had aangetroffen.