Judoka's Van Lieshout en De Wit gaan voor eerste medaille TeamNL

PARIJS (ANP) - Judoka's Joanne van Lieshout en Frank de Wit kunnen Nederland dinsdag de eerste medaille van deze Olympische Spelen in Parijs bezorgen. De twee komen rond 11.15 uur voor het eerst in actie in de Champ-de-Mars Arena. Met name Van Lieshout is als wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram een kanshebber op een medaille.

Op de gravelbanen van Roland Garros nemen Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof het op tegen Carlos Alcaraz en Rafael Nadal. De wedstrijd is de derde van de middag op het Court Suzanne Lenglen, het tweede stadion. Het eerste duel begint om 12.00 uur.

Verder treffen de handbalsters Spanje (14.00 uur), de hockeyers Groot-Brittannië (12.45 uur) en staan voor beachkoppels Katja Stam/Raïsa Schoon en Stefan Boermans/Yorick de Groot de volgende groepswedstrijden op het programma.