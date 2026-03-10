ECONOMIE
VN-organisatie: al bijna 700.000 mensen gevlucht in Libanon

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 12:57
anp100326110 1
BEIROET (ANP/AFP) - Door Israëlische aanvallen zijn volgens de VN-vluchtelingenorganisatie in iets meer dan een week zeker 667.000 mensen in Libanon op de vlucht geslagen. De voorbije dag kwamen er weer 100.000 bij, aldus Karolina Lindholm Billing van UNHCR.
Israël voert sinds 2 maart weer nieuwe aanvallen uit in Libanon. Daarbij zijn ook evacuatiebevelen uitgegeven. Die "dwongen gezinnen door heel Libanon om in enkele minuten tijd op de vlucht te slaan", aldus Lindholm Billing.
Israël zegt het in Libanon op Hezbollah gemunt te hebben. Die organisatie wordt gesteund door Iran, waarmee Israël in oorlog is, en voert ook geregeld raketaanvallen uit op Israëlische doelen.
486 doden
In 2024 viel Israël ook al doelen aan in Libanon. Ook toen sloegen veel mensen op de vlucht voor geweld en na Israëlische evacuatiebevelen. Het aantal vluchtelingen is volgens Lindholm Billing nu nog hoger dan toen.
Volgens de Libanese autoriteiten zijn tussen begin maart en maandag 486 doden en 1313 gewonden gevallen.
