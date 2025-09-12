Bolsonaro veroordeeld tot 27 jaar cel vanwege coupplannen

BRASÍLIA (ANP) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is door het hooggerechtshof in Brasília veroordeeld tot 27 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep om aan de macht te blijven.

Donderdag stemden vier van de vijf rechters van het hof voor veroordeling en vervolgens stemden ze over de strafmaat.

In die strafmaat is onder meer opgenomen deelname aan een criminele organisatie en een poging tot het gewelddadig omverwerpen van de democratie.

Bolsonaro verloor in oktober 2022 de verkiezingen van de sociaaldemocraat Luiz Inácio Lula da Silva, maar leek die nederlaag niet te accepteren. Hij uitte voor de verkiezingen ongefundeerde twijfels over de werking van stemmachines. Dat is hem door de rechters zwaar aangerekend, omdat hij daarmee de bevolking heeft aangezet tot steun voor een staatsgreep.

Op 8 januari 2023, vlak na de beëdiging van Lula, bestormden aanhangers van Bolsonaro overheidsgebouwen in Brasília, waaronder het hooggerechtshof.