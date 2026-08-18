Trump: niet in gesprek met Iran en ook geen plannen voor

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben daar ook geen plannen voor, schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social. Hij stelt ook dat de VS de Straat van Hormuz volledig onder controle hebben.

"De zeeblokkade is nog altijd volledig van kracht en in stelling. De Straat van Hormuz is open en operationeel. Alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd", schrijft Trump. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die onder meer belangrijk is voor de doorvoer van olie. Zowel Iran als de VS houden scheepvaartverkeer tegen. Er worden regelmatig schepen aangevallen.

Eerder op de dag had Trump al een kaartje van de Straat van Hormuz op Truth gezet met daarbij de tekst "nieuw grondgebied VS". Hij claimt al langer de controle over het gebied te hebben.

'Zeer positieve en actieve gesprekken'

Iran is van plan om de zeestraat te blijven blokkeren zolang de VS niet voldoen aan de afspraken die in juni werden gemaakt, zei parlementsvoorzitter en onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf.

Jared Kushner, Trumps schoonzoon en speciaal gezant op dit dossier, zei maandag tegen Fox News dat het overleg beter gaat dan voorheen. "De gesprekken tussen de Amerikaanse regering en verschillende gebieden van de Iraanse regering, alle terreinen, zijn robuuster dan ze ooit zijn geweest." Hij erkende dat er weinig onderling vertrouwen is, maar sprak van "zeer positieve en actieve gesprekken". Trump zelf zou volgens Fox News gezegd hebben dat het gaat om gesprekken op de achtergrond met de Iraanse Revolutionaire Garde, en dat hij geduld zou oefenen in het bereiken van een deal.

In juni werd een voorlopige deal gesloten voor zestig dagen. Die is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.